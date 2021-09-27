Выборы в Германии: в округе, где 30 лет выигрывала Меркель, победила 27-летняя социал-демократка

В избирательном округе, где последние 30 лет побеждала действующая канцлер Германии Ангела Меркель, выборы в воскресенье выиграла 27-летняя представительница Социал-демократической партии (СДПГ) Анна Кассауцки.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Издание подчеркивает, что ее победа "является самой яркой демонстрацией смены поколений, что лежит в основе всенародного голосования в воскресенье".

С тех пор как был создан округ Передняя Померания-Рюген - Передняя Померания-Грайфсвальд после объединения Германии в 1990 году, там выигрывала Ангела Меркель, которая на этих выборах не баллотировалась.

Кассауцки из СДПГ выиграла в округе с результатом 24,3% против 20,4% голосов, отданных за ее соперника от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС, налогового аудитора Георга Гюнтера.

Кассауцки родилась в Гейдельберге в 1993 году. Она является районным лидером движения молодых социалистов и работает в Университете Грайфсвальда, где возглавляет организацию по поддержке семей.

Кассауцки говорит, что ее беспокоит социальная несправедливость, и описывает себя как убежденную феминистку и европейку.

Как сообщалось, в Бундестаг также прошли первые в истории женщины-трансгендеры. Две кандидатки от "Зеленых" войдут в парламент по списку своей партии.

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