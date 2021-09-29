КНДР заявила про успішні випробування гіперзвукової ракети

Північна Корея заявила, що здійснила успішний тестовий запуск гіперзвукової крилатої ракети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP i південнокорейське агентство Yonhap.

Ракета такого типу швидша, ніж балістичні і звичайні крилаті ракети, її важче виявити і перехопити системами протиракетної оборони.

Північнокорейське інформагентство KCNA заявило, що це ракета Hwasong-8 і запуск відбувся у вівторок 28 вересня.

В об’єднаному генштабі Південної Кореї сказали, що ракета, схоже, "на ранній стадії розробки" і що системи Південної Кореї і США здатні перехоплювати подібні їй. Інформації про відстань, яку вона пролетіла, та максимальну висоту не наводять.

Нагадаємо, 15 вересня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море. Це стало другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

За два дні до того Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії.

Останні часом Пхеньян підвищує напругу. У серпні КНДР заявила про "безпекову кризу", реагуючи на військові навчання Південної Кореї та США. Також є ознаки того, що КНДР знову запускає ядерний реактор у Йонбьоні.