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КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Среда, 29 сентября 2021, 09:34

Северная Корея заявила, что провела успешный тестовый запуск гиперзвуковой крылатой ракеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и южнокорейское агентство Yonhap.

Ракеты такого типа быстрее, чем баллистические и обычные крылатые ракеты, их труднее обнаружить и перехватить системами противоракетной обороны.

Северокорейское информагентство KCNA заявило, что это ракета Hwasong-8 и что запуск состоялся во вторник 28 сентября.

В объединенном генштабе Южной Кореи сказали, что ракета, похоже, "на ранней стадии разработки", и системы Южной Кореи и США способны перехватывать подобные ей. Информации о расстоянии, которое она пролетела, и максимальную высоту не приводят.

Напомним, 15 сентября КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море. Это стало вторым запуском баллистических ракет КНДР за 2021 год и пятым из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

За два дня до этого Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

В последнее время Пхеньян повышает напряженность. В августе КНДР заявила о "кризисе безопасности", реагируя на военные учения Южной Кореи и США. Также есть признаки того, что КНДР снова запускает ядерный реактор в Йонбёне.

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КНДР
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