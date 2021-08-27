Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Данія з 10 вересня скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19

П'ятниця, 27 серпня 2021, 14:42

Уряд Данія у вересні скасує всі обмеження, які були запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це заявило Міністерство охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

10 вересня Данія перестане класифікувати COVID-19 як "хворобу, що представляє серйозну загрозу для суспільства", що означає, що всі особливі обмеження в рамках пандемії, які ще залишилися, перестануть діяти.

З 10 вересня буде скасовано обов'язковий COVID-пропуск для відвідування нічних клубів і футбольних матчів, а з 1 вересня його також не вимагатимуть для відвідування ресторанів, спортзалів та перукарень.

Однак зміни не вплинуть на правила в'їзду в Данію, які регулюються окремою міжпартійною угодою, термін дії якої закінчується в жовтні, повідомив представник Міністерства охорони здоров'я.

У Данії понад 80% всіх людей, старших 12 років, пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

З початку пандемії в країні виявили понад 340 тисяч випадків зараження COVID-19, близько 2,5 тисяч людей померли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Спікер Сенату Чехії: моя порада Україні – не бійтеся сперечатися з ЄС

Мілош Вистрчил: Криза у відносинах з РФ, викликана вибухом у Врбетіце, підсилює наш моральний обов'язок допомогти Україні.
27 серпня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"

Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію

У чому плюси й мінуси працевлаштування українців у Чехії в порівнянні з Польщею? Де більша платня, а де легше працевлаштування?
26 серпня 2021 — Марцін Колодзєйчик, EWL Group