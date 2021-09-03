В Дании начнут предлагать третью дозу вакцины жителям домов престарелых

В Дании начнут предлагать усиливающую дозу вакцины от коронавируса жителям домов престарелых.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​рекомендацию обнародовало Национальное агентство здравоохранения.

В Агентстве отметили, что для этой группы особенно высок риск тяжелого течения заболевания, поэтому пожилым людям лучше обновить защиту. Ссылаются в том числе на рекомендацию Европейского агентства по лекарственным средствам и Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, где отмечается, что в целом нет необходимости заново вакцинировать уже привитых людей, но стоит предложить дополнительную дозу группам повышенного риска - со слабым иммунитетом и тем, кто проживает в домах престарелых.

"Жители домов престарелых - одни из первых вакцинированных в стране, и известно, что приобретенный после вакцинации иммунитет со временем ослабевает. Также известно, что у пожилых людей может быть слабее иммунная реакция на вакцину. Учитывая это, а также из-за роста количества заражений в домах престарелых, мы считаем необходимым провести ревакцинацию, чтобы обеспечить им наилучшую защиту от тяжелого течения заболевания ", - отметила заместитель директора Агентства общественного здоровья Хелен Бильстед-Пробст.

Вакцинацию третьей дозой в домах престарелых начнут со следующей недели.

Ранее Дания уже начала повторную вакцинацию людей с особо слабым иммунитетом.

Среди жителей домов престарелых вакцинированы от коронавируса 96%, а в целом среди населения страны - более 83% взрослых.

С 10 сентября Дания больше не будет считать COVID-19 болезнью, представляющей серьезную угрозу для общества, и отменит все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

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