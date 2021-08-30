Данія рекомендує третю дозу вакцини людям з важким імунодефіцитом

У понеділок в Данії органи охорони здоров'я почали рекомендувати людям з тяжким імунодефіцитом отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.

Про це заявило агентство з лікарських засобів Данії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами агентства, у деяких людей "може бути недостатній ефект вакцинації проти COVID-19, так само як вони можуть зіткнутися зі зниженим ефектом інших вакцин".

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Державне агентство заявило, що ця рекомендація стосується того, яким групам слід запропонувати ревакцинацію третьою дозою вакцини проти COVID-19 на підставі сильно ослабленої імунної системи.

З 10 вересня Данія більше не розглядає COVID-19 як "соціально серйозне захворювання" і скасує всі обмеження, які були запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.

Понад 80% всіх людей в скандинавській країні у віці старше 12 років були вакциновані повністю. Данія поставила за мету досягти 90% до 1 жовтня.

Як повідомлялося, групи ризику в Чехії з вересня зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу.