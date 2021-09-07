Швеция в конце сентября отменит почти все коронавирусные ограничения

Швеция планирует с конца сентября отменить почти все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом объявила министр по социальным вопросам Елена Халленгрен.

С 29 сентября планируется перейти к четвертому из пяти этапов ослабления ограничений, что означает отмену ограничений на массовые мероприятия.

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"Отменяются практически все ограничения - лимиты на количество участников внутри помещений и на улице, а также требования о дистанции между сиденьями ... Это важный сигнал для организаторов по всей стране", - отметила министр культуры Аманда Линд.

Министр по социальным вопросам обратила внимание, что в Швеции полностью вакцинированы от коронавируса уже 70% взрослого населения, и 80% получили хотя бы одну дозу.

"Мы сейчас в новой, значительно лучшей ситуации. Серьезно болеют и попадают в больницы в основном невакцинированные", - отметила она.

Правительство планирует рассмотреть возможность применения ковид-сертификатов на особо крупных массовых мероприятиях, но, по словам Халленгрен, речь не идет о том, чтобы делать такое требование обязательным для проведения больших событий.

Действующие правила в Швеции предполагают, что внутри помещений возможны массовые мероприятия до 300 человек при наличии фиксированных мест, и 50 - без фиксированных мест. На открытом воздухе можно проводить мероприятия до 3000 участников, а также больше, если организаторы разбивают территорию события на секции, посетители в которых не пересекаются между собой. На матче квалификационного раунда чемпионата мира между Швецией и Испанией, например, было более 15 000 зрителей.

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