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Фінляндія послабить обмеження при рівні вакцинації 80% населення

Вівторок, 7 вересня 2021, 08:38

Уряд Фінляндії домовився про стратегію виходу з коронавірусної кризи і подальшої боротьби з епідемією - однією з умов зняття обмежень став достатній рівень вакцинації населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Влада вважає, що суспільство може повернутися до нормального функціонування, коли двома дозами вакцини буде щеплено як мінімум 80% жителів у віці старше 12 років.

Головна зміна полягає в тому, що мета більше не в придушенні вірусу, а в тому, щоб зберегти суспільство відкритим і продовжити нормальне життя, заявила прем'єр-міністр Санна Марін.

За даними міністерства соціальних справ і охорони здоров'я Фінляндії, система, при якій обмеження вводяться в залежності від статистики інфікованих, застаріла.

Фінляндія також відмовляється від вимоги соціального дистанціювання в два метри. Рекомендація працювати дистанційно буде діяти в Фінляндії до кінця вересня.

Необхідний рівень вакцинації, за оцінкою уряду, буде досягнутий до середини жовтня. За словами Санни Марін, обмеження для ресторанів можуть бути ослаблені ще до досягнення рівня в 80%.

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Фінляндія Вакцини
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