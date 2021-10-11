Десятки тисяч поляків вийшли на мітинги проти потенційного виходу Польщі з ЄС

Десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги проти потенційного виходу Польщі з Євросоюзу. Лише у Варшаві кількість людей могла сягати 100 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet та RMF FM.

Демонстрації стали реакцією на рішення Конституційного суду Польщі про те, що Конституція країни має для Варшави більшу вагу, ніж законодавство ЄС.

Акції з гаслом "Ми залишаємося у ЄС" пройшли загалом у близько 160 міст. Найчисельніша демонстрація зібралась на Замковій площі у Варшаві. Речниця мерії повідомила, що людей - від 80 до 100 тисяч. Зі сцени виступали опозиційні політики, громадські діячі і ветерани Варшавського повстання. Паралельно націоналістичні рухи організували контрдемонстрацію і намагалися заглушити виступи спікерів.

"Ми захищаємо Конституцію, захищаємо Республіку Польща від узурпаторів", - заявив на мітингу лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск. Він наголосив, що вихід з ЄС означатиме можливість безкарно порушувати права громадян і принципи демократії.

Експрезидент Лех Валенса у своїй промові заявив, що "жоден ворог ніколи настільки не розділяв націю, як ця влада".

Із Замкової площі частина людей рушила до штаб-квартири правлячої партії "Право і справедливість". Сталось кілька конфліктів з поліцією, одного учасника акції затримали.

Багатотисячні акції пройшли також у Гданську, Кракові, Вроцлаві.

Maciej Kulczyński / PAP

RMF FM повідомляє, що невеликі мітинги зібрались і в кількох містах США - біля дипломатичних представництв країни.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь.

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