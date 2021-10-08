Єврокомісія розкритикувала рішення Конституційного суду Польщі не визнавати пріоритет права ЄС

У Єврокомісії заявили, що рішення Конституційного суду Польщі викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві комісії у відповідь на рішення Конституційного суду Польщі визнати неконституційними деякі статті договорів ЄС.

"Комісія підтримує і підтверджує основоположні принципи правового порядку ЄС, а саме, що: право ЄС має пріоритет над національним законодавством, включаючи конституційні положення; всі постанови Європейського Суду обов'язкові для всіх органів влади держав-членів, включаючи національні суди", - сказано у заяві виконавчого органу ЄС.

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Європейська комісія детально проаналізує рішення Конституційного суду Польщі і визначиться з подальшими кроками.

"Комісія без вагань скористається своїми повноваженнями відповідно до Договорів для забезпечення однакового застосування і цілісності законодавства ЄС", - додається у заяві.

7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні.

Трибунал виніс рішення за заявою прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

Моравецький подав позов у березні після того, як Європейський Суд ухвалив, що нова система відбору суддів в Польщі, введена в 2018 році правлячою коаліцією, порушує право ЄС.

У Конституційному суді Польщі зараз переважають судді, які симпатизують правлячій партії "Право і справедливість", деякі з них є колишніми членами партії.

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