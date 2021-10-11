Грузія перетнула позначку у 30% повністю щеплених від коронавірусу

У Грузії частка повністю вакцинованих від коронавірусу дорослих досягла 30,5%.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, такі дані оприлюднив Національний центр контролю захворювань на 10 жовтня.

На цю дату в країні зробили загалом понад 1 млн 870 тисяч щеплень.

35,2% дорослого населення (понад 1 мільйон) вакциновані щонайменш однією дозою, і 30,5% (близько 871 тисяч) завершили курс щеплення.

Як повідомлялося раніше, з 6 жовтня в країні послабили карантинні обмеження, на дві години продовживши дозволений час роботи ресторанів та скасувавши обмеження кількості відвідувачів на концертах і фестивалях за умови дотримання заходів безпеки.

У той же час, в Наццентрі з контролю захворювань попередили, що чекають п'яту хвилю епідемії коронавірусу в кінці листопада.

Пік попередньої хвилі у Грузії випав на середину серпня. Відтоді приріст заражень до кінця вересня спадав, а потім знову почав зростати.