Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Грузія перетнула позначку у 30% повністю щеплених від коронавірусу

Понеділок, 11 жовтня 2021, 09:27

У Грузії частка повністю вакцинованих від коронавірусу дорослих досягла 30,5%.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, такі дані оприлюднив Національний центр контролю захворювань на 10 жовтня. 

На цю дату в країні зробили загалом понад 1 млн 870 тисяч щеплень.

Читайте також
У Грузії за тиждень лотереї для вакцинованих роздали понад 1100 призів, найбільший - 00

35,2% дорослого населення (понад 1 мільйон) вакциновані щонайменш однією дозою, і 30,5% (близько 871 тисяч) завершили курс щеплення. 

Як повідомлялося раніше, з 6 жовтня в країні послабили карантинні обмеження, на дві години продовживши дозволений час роботи ресторанів та скасувавши обмеження кількості відвідувачів на концертах і фестивалях за умови дотримання заходів безпеки.

У той же час, в Наццентрі з контролю захворювань попередили, що чекають п'яту хвилю епідемії коронавірусу в кінці листопада. 

Пік попередньої хвилі у Грузії випав на середину серпня. Відтоді приріст заражень до кінця вересня спадав, а потім знову почав зростати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС

Україна, Грузія і Молдова отримають усі практичні блага, якими користуються держави-члени ЄС. "Усе, крім інститутів", відповідно до формули Романо Проді.
11 жовтня 2021 — Андрюс Кубілюс, євродепутат; Рамунас Станьоніс

Зміна клімату та економічний розвиток: тренди 2021 року

На початку листопада на конференції у Глазго держави-сторони Паризької угоди оприлюднять переглянуті зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів.
11 жовтня 2021 — Зоя Павленко, експерт з охорони довкілля UBTA

"Безвіз для ліків": чого очікує українська фарміндуcтрія від саміту з ЄС

Що може допомогти Україні спростити доступ на ринок ЄС для медичної продукції? І що для цього треба зробити Києву?
11 жовтня 2021 — Володимир Костюк, "Фармак"