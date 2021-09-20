Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Грузії за тиждень лотереї для вакцинованих роздали понад 1100 призів, найбільший - $3200

Понеділок, 20 вересня 2021, 16:53

За перший тиждень спеціальної лотереї для вакцинованих від коронавірусу у Грузії грошові призи виграли понад 1100 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

З 14 вересня, коли почали проводити лотерею "Щеплюйся і вигравай", розіграли понад 58 тисяч доларів, переможцями стали 1137 осіб. 

Найбільший приз становить 10 тисяч ларі - близько 3,2 тисячі доларів. Ім’я переможця поки не розкривають, попередньо повідомили лише, що ця особа щеплена китайською вакциною Sinopharm і проживає у регіоні Квемо Картлі.

Під час останнього розіграшу вигравали також призи у розмірі 5 тисяч ларі (1,6 тисячі доларів), 1500 ларі (близько 500 доларів) і 1000 ларі (приблизно 320 доларів). Такі суми розігрують раз на тиждень, а щоденно - дрібні призи на 100 і 500 ларі. Переможці отримують смс-повідомлення про виграш на номер, через який реєструвалися на щеплення. 

Щоденний розіграш визначає по 160 переможців, щотижневий - 17. Переможець фінального розіграшу отримає 100 тисяч ларі. 

У розіграші беруть участь усі вакциновані жителі країни. Дані лотерейна компанія отримує з бази органів охорони здоров’я та визначає переможців методом випадкового відбору. 

В американському штаті Огайо переможниця лотереї для вакцинованих у травні виграла 1 млн доларів. Схожі розіграші проводили ще низка країн, у тому числі Польща й Словаччина. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Коронавірус Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

Безпекова угода США, Британії та Австралії спричинила скандал у трансатлантичній спільноті та стала викликом амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
20 вересня 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди

Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ

Румунія однією з перших держав регіону відчула небезпеку від РФ, почавши вибудовувати систему противаг російському впливу.
20 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)