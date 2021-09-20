У Грузії за тиждень лотереї для вакцинованих роздали понад 1100 призів, найбільший - $3200

За перший тиждень спеціальної лотереї для вакцинованих від коронавірусу у Грузії грошові призи виграли понад 1100 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

З 14 вересня, коли почали проводити лотерею "Щеплюйся і вигравай", розіграли понад 58 тисяч доларів, переможцями стали 1137 осіб.

Найбільший приз становить 10 тисяч ларі - близько 3,2 тисячі доларів. Ім’я переможця поки не розкривають, попередньо повідомили лише, що ця особа щеплена китайською вакциною Sinopharm і проживає у регіоні Квемо Картлі.

Під час останнього розіграшу вигравали також призи у розмірі 5 тисяч ларі (1,6 тисячі доларів), 1500 ларі (близько 500 доларів) і 1000 ларі (приблизно 320 доларів). Такі суми розігрують раз на тиждень, а щоденно - дрібні призи на 100 і 500 ларі. Переможці отримують смс-повідомлення про виграш на номер, через який реєструвалися на щеплення.

Щоденний розіграш визначає по 160 переможців, щотижневий - 17. Переможець фінального розіграшу отримає 100 тисяч ларі.

У розіграші беруть участь усі вакциновані жителі країни. Дані лотерейна компанія отримує з бази органів охорони здоров’я та визначає переможців методом випадкового відбору.

В американському штаті Огайо переможниця лотереї для вакцинованих у травні виграла 1 млн доларів. Схожі розіграші проводили ще низка країн, у тому числі Польща й Словаччина.