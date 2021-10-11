Грузия пересекла отметку в 30% полностью привитых от коронавируса

В Грузии доля полностью вакцинированных от коронавируса взрослых достигла 30,5%.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, такие данные обнародовал Национальный центр контроля заболеваний на 10 октября.

На эту дату в стране сделали всего более 1 870 000 прививок.

35,2% взрослого населения (более 1 миллиона) вакцинированы как минимум одной дозой, и 30,5% (около 871 тысяч) завершили курс прививок.

Как сообщалось ранее, с 6 октября в стране ослабили карантин, на два часа продолжив разрешенное время работы ресторанов и отменив ограничения количества посетителей на концертах и ​​фестивалях при условии соблюдения мер безопасности.

В то же время, в Наццентре по контролю заболеваний предупредили, что ждут пятую волну эпидемии коронавируса в конце ноября.

Пик предыдущей волны в Грузии выпал на середину августа. С тех пор прирост заражений до конца сентября спадал, а затем снова начал расти.