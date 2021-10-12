Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

З Криту надійшли перші фото наслідків потужного землетрусу

фото
Вівторок, 12 жовтня 2021, 15:10

Внаслідок землетрусу магнітудою 6,3, що стався на Криті вдень 12 жовтня, найбільше постраждав район поблизу міста Сітія у південно-східній частині острова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini

Як вже повідомлялося, епіцентр підводного поштовху знаходився приблизно в 23 кілометрах від південно-східного узбережжя острова. Після основного землетрусу стався афтершок магнітудою 4. 

 

Внаслідок поштовхів майже повністю обвалилася церква Св. Миколая у Ксирокампосі. Зазнали менших пошкоджень багато інших будівель. Люди публікують фото з великими каменями, що обсипалися на гірські дороги після землетрусу.

 
 

Магазини повідомляють про збитки через падіння товарів з вітрин і самих полиць. 

 

Повідомлень про жертви і постраждалих досі не надходило.

За словами сейсмологів, цей землетрус ніяк не пов’язаний з попереднім, магнітудою 5,8, що спричинив загибель однієї людини і значні руйнування в районі міста Аркалохорі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха
powered by lun.ua

Статті

Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

Оксана Золотарьова: "Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Але Росія помиляється".
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

Ми проаналізували документ для вас. Є в ньому також сенсації. Наприклад, пряма підтримка антиолігархічного закону з боку ЄС...
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко