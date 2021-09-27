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Внаслідок землетрусу на Криті загинула одна людина

Понеділок, 27 вересня 2021, 12:19

На Криті повідомили про щонайменш одного загиблого внаслідок сильного землетрусу, що стався вранці 27 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Чоловік загинув в Аркалохорі, що в центральній частині острова. Повідомляють, що це робітник, який виконував реставраційні роботи у церкві. Його напарник зміг врятуватися.

 

На цей час відомо про дев’ять поранених. З них сім людей мають незначні травми, двоє госпіталізовані з переломами.

 

У сусідньому селі Патсідерос рятувальники визволили людину, заблоковану завалами у будинку. З довколишніх населених пунктів біля Аркалохорі надходять повідомлення про значні руйнування. 

 

Нагадаємо, землетрус стався після 9 ранку 27 вересня і відчувався по всій території острова. Його сила становила від 5,8 до 6,2 балів за шкалою Ріхтера. 

 

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