Внаслідок землетрусу на Криті загинула одна людина

На Криті повідомили про щонайменш одного загиблого внаслідок сильного землетрусу, що стався вранці 27 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Чоловік загинув в Аркалохорі, що в центральній частині острова. Повідомляють, що це робітник, який виконував реставраційні роботи у церкві. Його напарник зміг врятуватися.

На цей час відомо про дев’ять поранених. З них сім людей мають незначні травми, двоє госпіталізовані з переломами.

У сусідньому селі Патсідерос рятувальники визволили людину, заблоковану завалами у будинку. З довколишніх населених пунктів біля Аркалохорі надходять повідомлення про значні руйнування.

Нагадаємо, землетрус стався після 9 ранку 27 вересня і відчувався по всій території острова. Його сила становила від 5,8 до 6,2 балів за шкалою Ріхтера.