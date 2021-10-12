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Укр / Рус
Укр / Рус

С Крита поступили первые фото последствий мощного землетрясения

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Вторник, 12 октября 2021, 15:10

В результате землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего на Крите днем ​​12 октября, больше всего пострадал район вблизи города Сития в юго-восточной части острова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Как уже сообщалось, эпицентр подводного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова. После основного землетрясения произошел афтершок магнитудой 4.

В результате землетрясения почти полностью обвалилась церковь Св. Николая в Ксерокампосе. Многие другие здания получили менее серьезные повреждения.

 

Люди публикуют фото с большими камнями, осыпались на горные дороги после землетрясения.

 
 

Магазины сообщают об убытках из-за падения товаров с витрин и самих полок.

 

Сообщений о жертвах и пострадавших до сих пор не поступало.

По словам сейсмологов, это землетрясение никак не связано с предыдущим, магнитудой 5,8, в конце сентября, что повлекло гибель одного человека и значительные разрушения в районе города Аркалохори.

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Греция стихийные бедствия
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