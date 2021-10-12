Крит сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,3
Землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався у вівторок вдень на грецькому острові Крит.
Про це повідомила Національна обсерваторія Афінського геодинамічного інституту, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Епіцентр підводного поштовху знаходився приблизно в 23 кілометрах від південно-східного узбережжя острова, який досі не оговтався після землетрусу магнітудою 5,8 в кінці вересня.
Землетрус стався о 12.24 і це відчувався у всьому регіоні, зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. За землетрусом відбулася серія афтершоків.
У пожежній службі кажуть, що повідомлень про постраждалих немає.
Водночас є повідомлення про руйнування, особливо в південно-східному районі Сітія.
Сейсмолог Ефтіміс Леккас, який очолює Грецьку організацію планування та захисту від землетрусів (OASP), заявив державному телеканалу ERT, що землетрус у вівторок відбувся не з того ж епіцентру, що і 27 вересня.
Тоді в результаті землетрусу загинула одна людина, сотні будинків та підприємств були сильно пошкоджені.