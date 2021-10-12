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Крит сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,3

Вівторок, 12 жовтня 2021, 13:57

Землетрус магнітудою 6,3 за шкалою Ріхтера стався у вівторок вдень на грецькому острові Крит.

Про це повідомила Національна обсерваторія Афінського геодинамічного інституту, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Епіцентр підводного поштовху знаходився приблизно в 23 кілометрах від південно-східного узбережжя острова, який досі не оговтався після землетрусу магнітудою 5,8 в кінці вересня.

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Землетрус стався о 12.24 і це відчувався у всьому регіоні, зокрема, на островах Касос, Карпатос та Родос. За землетрусом відбулася серія афтершоків.

У пожежній службі кажуть, що повідомлень про постраждалих немає.

Водночас є повідомлення про руйнування, особливо в південно-східному районі Сітія.

Сейсмолог Ефтіміс Леккас, який очолює Грецьку організацію планування та захисту від землетрусів (OASP), заявив державному телеканалу ERT, що землетрус у вівторок відбувся не з того ж епіцентру, що і 27 вересня.

Тоді в результаті землетрусу загинула одна людина, сотні будинків та підприємств були сильно пошкоджені.

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Греція стихійні лиха
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