Германия сообщила о росте волны миграции через белорусский маршрут

Власти Германии заявили в среду, что количество мигрантов, прибывающих в страну через Польшу и Беларусь, в последнее время существенно возросло.

Об этом сообщила федеральная полиция страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

По данным правоохранителей, в этом году границу со стороны Польши незаконно пересекли более 4300 человек, при этом большинство мигрантов прибыли из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

В то время как с января по июль было зарегистрировано всего 26 человек, которые путешествовали через так называемый "белорусский маршрут", 474 человека прибыли в августе, 1914 - в сентябре и 1934 - в первые 11 дней октября.

Большинство мигрантов размещаются в центрах приема беженцев в восточной земле Бранденбург.

"Ситуация не драматическая, но тяжелая", - сказал Олаф Янсен, глава центрального офиса по делам иностранцев в городе Айзенхюттенштадт на востоке Германии. Он добавил, что есть опасения в связи с возможностью распространения коронавируса у вновь прибывших.

Лидеры Европейского Союза, включая канцлера Германии Ангелу Меркель обвинили белорусский режим в содействии крупномасштабной миграции в ЕС как форме "гибридной войны" с целью дестабилизации Евросоюза.

Беларусь поощрила прибытие тысячи мигрантов, чтобы они пересекали границу с Польшей, Литвой, и, в меньшей степени, Латвией.

Несколько человек недавно умерли от истощения, когда пытались перебраться из Беларуси в Польшу через леса и болота.

12 министров внутренних дел стран Европейского Союза обратились с совместным письмом в Еврокомиссию, в котором содержится призыв ускорить изменения в сферах защиты внешних границ и миграции.

Накануне польские пограничники показали, как группа мигрантов прорывается через границу.