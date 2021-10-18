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У Німеччині завершиться надзвичайний стан через COVID, оголошений 19 місяців тому – ЗМІ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 17:45

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що надзвичайний стан, запроваджений через пандемію, може закінчитися 25 листопада.

Як стало відомо виданню Bild, про це Шпан оголосив у понеділок на конференції міністрів охорони здоров'я федеральних земель, повідомляє "Європейська правда".

За словами учасників зустрічі, Шпан сказав міністрам, що Інститут Роберта Коха класифікує "ризик для вакцинованих людей як помірний", тому, з огляду на поточний рівень вакцинації, епідемічна ситуація може закінчитися і закінчиться 25 листопада 2021 року.

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"Це покладе край надзвичайного стану, який діяв з 28 березня 2020 року і, отже, майже 19 місяців", - цитують учасники зустрічі слова міністра охорони здоров’я.

Однак Шпан зазначив, що санітарно-гігієнічні правила, внутрішні тести, вакцинація "як і раніше абсолютно необхідні".

Надзвичайний стан, основа всіх коронавірсуних обмежень, запроваджений рішенням парламенту, завершується автоматично, якщо депутати його не продовжують своїм голосуванням.

Нагадаємо, з 11 жовтня у Німеччині скасували можливість пройти експрес-тест від коронавірусу на безкоштовній основі для більшості населення у зв'язку з доступністю вакцин.

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