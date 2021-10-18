Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии завершится чрезвычайное положение из-за COVID, объявленное 19 месяцев назад - СМИ

Понедельник, 18 октября 2021, 17:45

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии, может закончиться 25 ноября.

Как стало известно изданию Bild, об этом Шпан объявил в понелик на конференции министров здравоохранения федеральных земель, сообщает "Европейская правда".

По словам участников встречи, Шпан сказал министрам, что Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных людей как умеренный", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться и закончится 25 ноября 2021 года.

Читайте также
Латвия ввела чрезвычайную ситуацию в здравоохранении через коронавирус

"Это положит конец чрезвычайному положению, действовавшему с 28 марта 2020 года и, следовательно, почти 19 месяцев", - цитируют участники встречи слова министра здравоохранения.

Однако Шпан отметил, что санитарно-гигиенические правила, внутренние тесты, вакцинация "по-прежнему абсолютно необходимы".

Чрезвычайное положение, основа всех коронавирсуних ограничений, введенное решением парламента, завершается автоматически, если депутаты его не продлевают своим голосованием.

Напомним, с 11 октября в Германии отменили возможность пройти экспресс-тест на коронавирус на бесплатной основе для большинства населения в связи с доступностью вакцин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua

Статьи

"Оппозиция атакует вместе с Путиным": как миграционный кризис углубил противостояние в Польше

Миграционный кризис, вызванный попыткой Лукашенко шантажировать ЕС, уже существенно углубил политическое противостояние в Польше.
18 октября 2021 — Юрий Панченко, Юрий Панченко

Двойной удар по Земану: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии

Неделя, прошедшая после парламентских выборов, полностью изменила политические расклады в Чехии. А возможность досрочных президентских выборов стала более чем реальной (укр.).
18 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть

Таких масштабных оппозиционных митингов Грузия не видела уже много лет. У грузинской оппозиции есть шанс на реванш и освобождение экс-президента Саакашвили (укр.)
16 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда