Німеччина і Швейцарія скасували безкоштовні експрес-тести для більшості населення

У Німеччині та Швейцарії з понеділка для більшості жителів, за окремими винятками, скасовується можливість безкоштовно пройти експрес-тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Жителі Німеччини повинні cамостійно оплачувати експрес-тести на COVID-19, за винятком людей, які не можуть бути вакциновані, включаючи дітей до 12 років.

Експрес-тести можна було пройти безкоштовно по всій Німеччині з початку березня. Канцлерка Ангела Меркель і прем'єр-міністри федеральних земель Німеччини погодилися з цим кроком у зв'язку з доступністю вакцин.

Однак рішення передбачає також деякі перехідні правила. Наприклад, діти у віці від 12 до 17 років і вагітні жінки можуть отримувати принаймні один безкоштовний тест на тиждень до 31 грудня.

Люди, яким потрібен тест для припинення карантину через інфекцію, також будуть як і раніше проходити безкоштовне тестування.

Зміни не впливають на ПЛР-тести, призначені лікарями або відділом громадської охорони здоров'я. У​в цих випадках витрати, як і раніше, будуть покриватися.

Аналогічний крок почав діяти в понеділок в сусідній Швейцарії. Тести, як і раніше, безкоштовні для людей у ​​віці до 16 років, для тих, хто отримав лише одну дозу вакцини, для людей з підозрою на коронавірус і для тих, хто не може бути вакцинований у зв'язку з медичними протипоказаннями.

Програми з регулярним тестуванням в школах і на підприємствах також залишаються безкоштовними.

Як в Німеччині, так і в Швейцарії сертифікат на підтвердження вакцинації, одужання від хвороби чи негативний тест повинен бути показаний в приміщеннях ресторанів, культурних і розважальних закладах, а також на заходах, що проводяться в приміщеннях.