У Боснії відкрили справу проти Додіка через плани Республіки Сербської вийти із держустанов

Державна прокуратура Боснії і Герцеговини порушила справу проти члена президії БіГ від сербів Мілорада Додіка.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

У прокуратурі підтвердили, що на Додіка надійшли кілька скарг, остання була подана 18 жовтня.

"Є підстави підозрювати словесну загрозу підриву конституційного ладу БіГ. Загроза - це сама словесна дія. Ситуація серйозна. З часів війни це не було так серйозно. Це є підставою для підозр у словесній загрозі того, що робота деяких державних органів буде зупинена із застосуванням фізичної сили», - заявили в прокуратурі.

Минулого тижня Додік повідомив, що парламент Республіки Сербської планує відкликати рішення попередніх років про надання згоди на формування низки центральних установ Боснії і Герцеговини і на їх діяльність, спільну для обох частин БіГ - Республіки Сербської і Федерації БіГ.

Йдеться про спільні Збройні сили Боснії і Герцеговини, Вищу судову та прокурорську раду БіГ, а також про збір податків на державному рівні.

Раніше Додік заявляв, що керівництво боснійських сербів має намір створити армію Республіки Сербської.

Додік закликав до відокремлення Республіки Сербської, стверджуючи, що Боснія була "експериментом міжнародної спільноти" і "нав'язаною країною".

Після закінчення конфлікту на Балканах в 1995 році, Боснія складається з двох напівнезалежних частин - керованої сербами Республіки Сербської і Мусульмансько-хорватської федерації. Вони пов'язані центральними установами, в тому числі президією і об'єднаною армією.