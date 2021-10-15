Республіка Сербська планує вийти із загальнодержавних установ Боснії і Герцеговини

Парламент Республіки Сербської планує відкликати рішення попередніх років щодо надання згоди на формування цілої низки центральних установ Боснії і Герцеговини та на діяльність, спільну для обох частин БіГ - Республіки Сербської та Федерації БіГ.

Про це заявив член президії Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Балканський оглядач".

Йдеться про спільні Збройні сили Боснії і Герцеговини, Вищу судову та прокурорську раду БіГ, а також про збір податків на державному рівні.

Додік анонсував також прийняття законів, якими буде запроваджено ігнорування з боку Республіки Сербської відповідних законів, запроваджених Високим представником міжнародної спільноти. За словами Додіка, йдеться про близько 140 законів, включаючи закон про державну прокуратуру БіГ, Агентство розслідувань та захисту БіГ, Агентство розвідки та безпеки БіГ та інші.

Законопроєкти до парламенту Республіки Сербської, згідно із якими вона вийде з попередніх угод про створення загальнодержавних установ, будуть направлені, за словами Додіка, не пізніше початку листопада.

Після ухвалення цих законів Республіка Сербська відкличе всіх осіб, які працюють в спільних державних інституціях БіГ, таких як військовослужбовці, поліцейські, офіцери розвідки та судді, тому їх діяльність у цих структурах буде визнано незаконною, пояснив член президії БіГ від сербів.

Також буде скасовано закон, запроваджений колишнім Високим представником міжнародної спільноти, який зробить військові бази Республіки Сербської доступними для загальнодержавних структур БіГ.

Додік також заявив, що 80% військовослужбовців Збройних сил БіГ готові покинути службу після прийняття нового закону про армію та приєднатися до нових структур у Республіці Сербській.

"Це не відокремлення", - підкреслив Додік, додавши, що ніяких переговорів з цього приводу не було і що зацікавлених про це можна лише поінформувати.

Раніше Додік заявляв, що керівництво боснійських сербів має намір створити армію Республіки Сербської.

Додік закликав до відокремлення Республіки Сербської, стверджуючи, що Боснія була "експериментом міжнародної спільноти" і "нав'язаною країною".

Після закінчення конфлікту на Балканах в 1995 році, Боснія складається з двох напівнезалежних частин - керованої сербами Республіки Сербської і Мусульмансько-хорватської федерації. Вони пов'язані центральними установами, в тому числі президією і об'єднаною армією.