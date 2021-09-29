Боснійські серби хочуть створити власну армію

Керівництво боснійських сербів має намір створити армію Республіки Сербської.

Про це заявив голова президії Боснії і Герцеговини від боснійських сербів Мілорад Додік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Додік сказав, що боснійські серби відкличуть згоду щодо об'єднаної армії і рішення може бути ухвалене "у найближчі кілька днів".

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За його словами, армія Республіки Сербської може бути створена "протягом кількох місяців".

Спільна президія Боснії і Герцеговини складається з трьох членів - православних сербів, хорватів-католиків і боснійських мусульман. Президія є командувачем збройними силами країни.

Лідер боснійських хорватів Желько Кошмич назвав плани Додіка "злочинним актом повстання".

Створена міжнародною спільнотою в 2006 році боснійська армія налічує близько 10 000 військових і цивільного персоналу. Це формування розглядалося як життєво важливий крок на шляху до територіальної цілісності Боснії, якій Додік часто кидав виклик.

Додік закликав до відокремлення Республіки Сербської, стверджуючи, що Боснія була "експериментом міжнародної спільноти" і "нав'язаною країною".

Після закінчення конфлікту на Балканах в 1995 році, Боснія складається з двох напівнезалежних частин - керованої сербами Республіки Сербської і Мусульмансько-хорватської федерації. Вони пов'язані центральними установами, в тому числі президією і об'єднаною армією.