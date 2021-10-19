В Боснии открыли дело против Додика из-за планов Республики Сербской выйти из госинститутов

Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело против члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В прокуратуре подтвердили, что на Додика поступили несколько жалоб, последняя была подана 18 октября.

"Есть основания подозревать словесную угрозу подрыва конституционного строя БиГ. Угроза - это само словесное действие. Ситуация серьезная. Со времен войны это не было так серьезно. Это является основанием для подозрений в словесной угрозе того, что работа некоторых государственных органов будет и остановлена с применением физической силы", - заявили в прокуратуре.

На прошлой неделе Додик заявил, что парламент Республики Сербской планирует отозвать решение предыдущих лет о предоставлении согласия на формирование целого ряда центральных учреждений Боснии и Герцеговины и на их деятельность, общую для обеих частей БиГ - Республики Сербской и Федерации БиГ.

Речь идет о совместных Вооруженных силах Боснии и Герцеговины, Высшего судебного и прокурорского совета БиГ, а также о сборе налогов на государственном уровне.

Ранее Додик заявлял, что руководство боснийских сербов намерено создать армию Республики Сербской.