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В Боснии открыли дело против Додика из-за планов Республики Сербской выйти из госинститутов

Вторник, 19 октября 2021, 15:17

Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело против члена президиума БиГ от сербов Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В прокуратуре подтвердили, что на Додика поступили несколько жалоб, последняя была подана 18 октября.

"Есть основания подозревать словесную угрозу подрыва конституционного строя БиГ. Угроза - это само словесное действие. Ситуация серьезная. Со времен войны это не было так серьезно. Это является основанием для подозрений в словесной угрозе того, что работа некоторых государственных органов будет и остановлена с применением физической силы", - заявили в прокуратуре.

На прошлой неделе Додик заявил, что парламент Республики Сербской планирует отозвать решение предыдущих лет о предоставлении согласия на формирование целого ряда центральных учреждений Боснии и Герцеговины и на их деятельность, общую для обеих частей БиГ - Республики Сербской и Федерации БиГ.

Речь идет о совместных Вооруженных силах Боснии и Герцеговины, Высшего судебного и прокурорского совета БиГ, а также о сборе налогов на государственном уровне.

Ранее Додик заявлял, что руководство боснийских сербов намерено создать армию Республики Сербской.

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Босния и Герцеговина
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