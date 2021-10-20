Міністр охорони здоров'я Польщі заявив про "вибух пандемії" в останні дні

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив у середу, що країна в останні дні має справу з "вибухом пандемії".

Про це він сказав на пресконференції в Легниці, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Останні два дні ми маємо справу з вибухом пандемії. У вівторок у нас було на 80% більше інфекцій, як тиждень тому, а сьогодні – на 100% більше. Якщо таке збільшення триватиме, наші прогнози на цю осінь будуть спотворені", - сказав Недзельський.

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"Ми обов'язково спостерігатимемо за цим ще кілька днів. Якщо ці тенденції, які можна назвати тривожними, збережуться, то, звичайно, нам доведеться вжити рішучих заходів", - додав він.

Міністр підкреслив, що поки що уряд не обговорював запровадження нового локдауну. У відповідь на питання, що він має на увазі під "рішучими заходами", Недзельський сказав, що йдеться про жорстке виконання існуючих правил щодо носіння масок та практику соціального дистанціювання.

Програма вакцинації Польщі значно сповільнилися в останні місяці, до того ж багато людей стали ігнорувати існуючі обмеження. Недзельський сказав, що обидва ці фактори сприяли спалаху. Він закликав поляків вакцинуватися та дотримуватися правил, наприклад, носити маски в закритому просторі.

У середу Польща повідомила про понад 5000 нових випадків коронавірусу, найбільше з травня.