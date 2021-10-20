У Литві приріст заражень коронавірусом наблизився до максимумів грудня

У Литві за попередню добу вперше з грудня 2020 року зареєстрували понад 3000 нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Цей показник, 3331 новий хворий, також один із найвищих за увесь час епідемії. Найвищий максимум в середині грудня 2020 року складав 3928. Населення країни - 2,8 млн.

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Померли за минулу добу 11 коронахворих, серед них одна людина - чоловік старший 80 років - був щеплений, але не уточнюється, наскільки давно.

На цей час у Литві повністю вакциновані близько 70% дорослого населення країни. Це найкращий показник серед країн Балтії і Центрально-Східної Європи.

В країні вже більше місяця вимагають ковід-сертифікат для доступу до низки сервісів і послуг.