Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Литві приріст заражень коронавірусом наблизився до максимумів грудня

Середа, 20 жовтня 2021, 10:55

У Литві за попередню добу вперше з грудня 2020 року зареєстрували понад 3000 нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Цей показник, 3331 новий хворий, також один із найвищих за увесь час епідемії. Найвищий максимум в середині грудня 2020 року складав 3928. Населення країни - 2,8 млн.

Читайте також
У Литві почали розслідування через погрози міністру охорони здоров’я

Померли за минулу добу 11 коронахворих, серед них одна людина - чоловік старший 80 років - був щеплений, але не уточнюється, наскільки давно.

На цей час у Литві повністю вакциновані близько 70% дорослого населення країни. Це найкращий показник серед країн Балтії і Центрально-Східної Європи.

В країні вже більше місяця вимагають ковід-сертифікат для доступу до низки сервісів і послуг. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів

Провал популістів дає надію на зміну тренду - для перемоги більше не обов'язково просто наобіцяти найбільше за всіх. І це може мати світоглядні наслідки вже на наступних парламентських виборах. 
20 жовтня 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію

Найближче оточення президента Земана готується до кримінальних звинувачень і, можливо, вже почало термінову евакуацію до РФ.
20 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики