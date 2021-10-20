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Министр здравоохранения Польши заявил о "взрыве пандемии" в последние дни

Среда, 20 октября 2021, 17:36

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что страна в последние дни имеет дело с "взрывом пандемии".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Легнице, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

"Последние два дня мы имеем дело со взрывом пандемии. Во вторник у нас было на 80% больше инфекций, чем неделю назад, а сегодня - на 100% больше. Если такое увеличение будет продолжаться, наши прогнозы на эту осень будут искажены", - сказал Недзельский.

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"Мы обязательно будем наблюдать за этим еще несколько дней. Если эти тенденции, которые можно назвать тревожными, сохранятся, то, конечно, нам придется принять решительные меры", - добавил он.

Министр подчеркнул, что пока правительство не обсуждало введения нового локдауна. В ответ на вопрос, что он имеет в виду под "решительными мерами", Недзельский сказал, что речь идет о жестком выполнения существующих правил ношения масок и практику социального дистанцирования.

Программа вакцинации Польши значительно замедлились в последние месяцы, к тому же многие стали игнорировать существующие ограничения. Недзельский сказал, что оба эти факторы способствовали вспышке. Он призвал поляков вакцинироваться и соблюдать правила, например, носить маски в закрытом пространстве.

В среду Польша сообщила о более чем 5000 новых случаев коронавируса, максимум с мая.

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