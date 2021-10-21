Польща зробить доступною третю дозу вакцини для всіх дорослих

Польща у найближчі тижні готується щепити всіх дорослих бустерною дозою вакцини від коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Ми провели чергову зустріч з експертами Медичної ради. Я подякував своїм радникам за їх рекомендацію розширення групи, охопленої бустерними щепленнями" - заявив Моравецький.

"Разом з головою МОЗ Адамом Недзельським ми постановили, що щеплення можуть розпочатися протягом кількох тижнів" - додав він.

За його словами, додаткові дози вакцини зможуть отримати всі люди старше 18 років, у яких від останньої дози минуло щонайменше 6 місяців.

"Щеплення – це найефективніша зброя у боротьбі з тяжким перебігом хвороби і смертю. Тому уряд готує процес, який уможливить щеплення третьою дозою всіх повнолітніх осіб у Польщі" - заявили в уряді.

У четвер міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про майже 5,6 тисяч нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив у середу, що країна в останні дні має справу з "вибухом пандемії".