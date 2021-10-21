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Польша сделает доступной третью дозу вакцины для всех взрослых

Четверг, 21 октября 2021, 13:07

Польша в ближайшие недели готовится прививать всех взрослых бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Мы провели очередную встречу с экспертами Медицинского совета. Я поблагодарил своих советников за их рекомендации по расширению группы, охваченной бустерными прививками ", - заявил Моравецкий.

"Вместе с главой Минздрава Адамом Недзельским мы решили, что прививки могут начаться в течение нескольких недель", - добавил он.

По его словам, дополнительные дозы вакцины смогут получить все люди старше 18 лет, у которых от последней дозы прошло не менее 6 месяцев.

"Прививка - это самое эффективное оружие в борьбе с тяжелым течением болезни и смертью. Поэтому правительство готовит процесс, который позволит прививки третьей дозой всех совершеннолетних лиц в Польше ", - заявили в правительстве.

В четверг министерство здравоохранения Польши сообщило о почти 5600 новых случаев коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что страна в последние дни имеет дело с "взрывом пандемии".

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Польша Вакцины
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