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У Чехії повідомили про найбільший приріст заражень коронавірусом з квітня

Субота, 23 жовтня 2021, 15:36

У п’ятницю 22 жовтня в Чехії зафіксували понад 4200 нових заражень коронавірусом вперше з квітня, та майже вдвічі більше, ніж тиждень тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

За попередню добу органи охорони здоров’я зареєстрували 4224 нових хворих. Це найвищий денний показник з 13 квітня.

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Також це майже удвічі більше, ніж п’ятнична цифра минулого тижня.

При цьому, на дві третини зросла і кількість госпіталізованих. Зараз у лікарнях найбільше коронахворих з 24 травня. 

Так званий індекс відтворення вірусу, що позначає, скільки людей в середньому заражає один хворий, досягнув 1,96, тоді як тривожними вважаються показники більше 1.

За даними міністерства охорони здоров’я, три чверті тих, хто захворів у жовтні, не були щеплені.

Найвищі показники захворюваності - у Моравсько-Сілезькому краї, найнижчі - у Краловоградецькому краї.

Останніми днями зросли і щоденні показники нових щеплень від коронавірусу. У п’ятницю в Чехії вакцинувалися понад 29800 людей - майже вдвічі більше, ніж у п’ятницю минулого тижня, що є також найбільшою цифрою з кінця серпня.

На цей час в країні повністю вакциновані близько 6 млн осіб - з 10,7 млн загалом. 

Через погіршення ситуації уряд на терміновому засіданні у середу вирішив з 25 жовтня вимагати ковід-сертифікати для відвідування ресторанів, а також повернути вимогу носити респіратори у приміщеннях. 

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Чехія Коронавірус
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