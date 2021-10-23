Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Австрії допустили локдаун для невакцинованих, якщо хворих в реанімації побільшає 

Субота, 23 жовтня 2021, 13:05

В уряді Австрії допустил запровадження жорсткого карантину для невакцинованих людей у разі, якщо навантаження на реанімації для коронахворих почне наближатись до небезпечного.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

На зустрічі у п’ятницю 22 жовтня федеральний уряд та керівники земель погодили план подальшого посилення карантину в разі погіршення ситуації, створивши умовні рівні небезпеки 4 і 5, на додачу до раніше існуючих 1-3. 

Якщо у реанімаціях буде зайнято понад 25% ліжок (500), людям, які ще не вакциновані і не перехворіли, обмежать доступ до низки закладів, передусім ресторанів. Якщо буде зайнято понад 30% ліжок, передбачаються обмеження на виїзд з місця проживання без поважної причини (до таких відносять роботу, побутові потреби, догляд за близькою людиною тощо).

Федеральний канцлер Александр Шалленберг заявив, що країна - на межі "пандемії невакцинованих", якої ще можливо уникнути. 

"Як федеральний канцлер, я не можу допустити перевантаження медичної системи через те, що у нас надто багато людей, які вагаються або просто лінуються вакцинуватися", - наголосив він.

При цьому він запевнив, що вакцинованих громадян обмеження не торкнуться. 

Вранці 23 жовтня повідомили про 3756 нових заражень за останню добу. У лікарнях перебувають 1036 хворих, з них 227 - у реанімаціях.

В Австрії повністю вакциновані від коронавірусу 72,5% дорослого населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Карантин Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС

Київ обрав найбільш оригінальний шлях. Ми не подаємо заявку, принаймні зараз, але домовляємося про підтримку членства України в ЄС...
22 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

“Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС”. Програмна промова міністра Кулеби

"Наступна хвиля розширення ЄС матиме назву "Асоційоване тріо". Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи".
21 жовтня 2021 — міністр закордонних справ

Дерева замість автомобілів: як змінити пріоритети міста, дослухаючись до дітей

Діти стали нашими головними адвокатами, які поступово змінили думку дорослих. Ми плануємо посадити 2 мільйони дерев, щоб захистити місто від пилу та вітрів.
21 жовтня 2021 — Еріон Веліай , мер Тірани