Чехія вимагатиме ковідні сертифікати для відвідин ресторанів

Уряд Чехії ухвалив рішення, згідно з яким для відвідин ресторанів з листопада у громадян вимагатимуть ковідний сертифікат, що посвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або перенесену хворобу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Крім того, з 25 жовтня обов'язковим буде носіння респіраторів у всіх закритих приміщеннях, включаючи робочі місця.

Уряд також скоротив термін дії тестів на коронавірус, які з листопада більше не будуть покриватися медичним страхуванням. Термін дії антигенних тестів становитиме 24 години, ПЛР-тестів - три дні.

Тестування дітей до 18 років буде продовжувати оплачувати держава.

Темпи поширення коронавірусної інфекції в Чехії за останній тиждень більш ніж подвоїлися. У вівторок, 19 oктября, було виявлено 3246 нових випадків - це найбільший добовий приріст з 20 квітня.

Трохи більше ніж 6 мільйонів людей повністю вакциновані в Чехії з населенням 10,7 мільйона людей.