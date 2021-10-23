В Чехии сообщили о наибольшем числе заражений коронавирусом с апреля

В пятницу 22 октября в Чехии зафиксировали более 4200 новых заражений коронавирусом впервые с апреля, и почти вдвое больше, чем неделю назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ČTK.

За прошедшие сутки органы здравоохранения зарегистрировали 4224 новых больных. Это самый высокий дневной показатель с 13 апреля.

Также это почти вдвое больше, чем данные за пятницу на прошлой неделе.

При этом, на две трети возросло и количество госпитализированных. Сейчас в больницах число больных самоее большее с 24 мая.

Так называемый индекс воспроизведения вируса, обозначающий, сколько людей в среднем заражает один больной, достиг 1,96, тогда как тревожными считаются показатели более 1.

По данным министерства здравоохранения, три четверти заболевших в октябре не были привиты.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Моравско-Силезском крае, самые низкие - в Краловоградецком крае.

В последние дни выросли и ежедневные показатели вакцинации от коронавируса. В пятницу в Чехии вакцинировались более 29 800 человек - почти вдвое больше, чем в пятницу на прошлой неделе, что является также наибольшей цифрой с конца августа.

В настоящее время в стране полностью вакцинированы около 6 млн человек - из 10,7 млн населения.

Из-за ухудшения ситуации правительство на срочном заседании в среду решило с 25 октября требовать ковид-сертификаты для посещения ресторанов, а также вернуть требование носить респираторы в помещениях.