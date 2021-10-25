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Молдова вперше за 30 років купила газ не у Росії

Понеділок, 25 жовтня 2021, 20:05

Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії, постачання здійснять через Україну.

Про це "Європейській правді" повідомили в МЗС Молдови.

"Сьогодні уряд Республіки Молдова вперше в історії країни купив природний газ з альтернативного джерела. Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу" - повідомили в МЗС.

Як зазначається, за тридцять років свого існування Молдова купувала газ виключно у російського постачальника "Газпрому".

У відкритому конкурсі Energocom взяли участь 7 учасників. PGNiG виграв тендер.

Починаючи з 6.00 26 жовтня газ надходитиме протягом доби в Молдову через газовий пункт Олексіївка. Це український пункт вимірювання газу на кордоні Молдови в Чернівецькій області.

"Для того, щоб підтримувати тиск газу на прийнятному рівні та забезпечити енергетичну безпеку країни, Energocom купував газ за ринковою ціною та за найнижчою ціною, запропонованою під час торгів" - заявили в МЗС Молдови.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

22 жовтня РНБО доручила Кабінету міністрів розглянути  питання допомоги Молдові з постачаннями газу.

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Молдова Енергетика
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