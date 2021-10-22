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РНБО доручила допомогти Молдові з газом

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 20:57

РНБО доручила Кабінету міністрів розглянути  питання допомоги Молдові з постачаннями газу.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення доручити Кабінету міністрів це питання розглянути. Ми розуміємо, що таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом можемо зробити", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю за результатами засідання РНБО.

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За його словами, з таким проханням до українського уряду звернулася прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

"Прем'єр-міністр України отримав листа від своєї колеги з проханням допомогти газом, щоб уникнути складної ситуації, що склалася з урахуванням того шантажу, який наразі там робить "Газпром", - пояснив Данілов.

Пізніше він уточнив, що це буде газ у борг, не за гроші, і потім Молдова поставлений ресурс поверне.

За його словами, це необхідно зробити, оскільки Україна та Молдова об'єднані, й в України є території, які живляться газом із Молдови.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

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Молдова Енергетика
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