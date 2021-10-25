Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Молдова впервые за 30 лет купила газ не у России

Понедельник, 25 октября 2021, 20:05

Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не у России, поставки осуществят через Украину.

Об этом "Европейской правде" сообщили в МИД Молдовы.

"Сегодня правительство Республики Молдова впервые в истории страны купило природный газ из альтернативного источника. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа "- сообщили в МИД.

Как отмечается, за тридцать лет своего существования Молдова покупала газ исключительно у российского поставщика "Газпрома".

В открытом конкурсе Energocom приняли участие 7 участников. PGNiG выиграл тендер.

Начиная с 6.00 26 октября газ будет поступать в течение суток в Молдову через газовый пункт Алексеевка. Это украинский пункт измерения газа на границе Молдовы в Черновицкой области.

"Для того, чтобы поддерживать давление газа на приемлемом уровне и обеспечить энергетическую безопасность страны, Energocom покупал газ по рыночной цене и по самой низкой цене, предложенной в ходе торгов", - заявили в МИД Молдовы.

Правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

22 октября СНБО поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос помощи Молдове с поставками газа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Энергетика
powered by lun.ua

Статьи

Шантаж мигрантами: обойдет ли Украину гибридная атака Лукашенко

Миграционный кризис на границах ЕС не ослабевает. Хотя Лукашенко удалось внести раскол в ЕС, Беларусь рискует превратиться в отстойник мигрантов (укр.).
25 октября 2021 — Мария Авдеева, Юрий Панченко

Baltic Pipe: как Польша преодолевает газовую зависимость от России

Цель Baltic Pipe - уменьшить зависимость Центральной Европы от России. Если все пойдет по плану, норвежский газ начнет поступать в Польшу уже в октябре 2022 года (укр.).
25 октября 2021 — Мацей Заневич, "Новая Польша"

Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС

Киев выбрал наиболее оригинальный путь. Мы не подаем заявку, по крайней мере сейчас, но договариваемся о поддержке членства Украины в ЕС ... (укр.).
22 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда