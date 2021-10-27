Молдова снова закупает газ не у "Газпрома"
Молдова закупает 1 миллион кубометров газа у нидерландской компании Vitol, выигравшей тендер, объявленный во вторник утром молдавской государственной компанией Energocom.
Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Агентства публичной собственности, пишет "Европейская правда".
"Vitol, являющаяся одним из трех ведущих мировых трейдеров нефтепродуктов, предложила лучшие условия", - уточнили в ведомстве.
Газ поступит в Молдову 27 октября. Остальные подробности соглашения не сообщаются.
Накануне Energocom подписала соглашение с польской PGNiG на пробную покупку 1 миллиона кубометров природного газа. Газ поступил в Молдову 26 октября. Цена сделки также не сообщалась. Это впервые за 30 лет Молдова купила газ не у России.
Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.
По этой причине Молдова решила каждый день закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
В прошлую пятницу парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября. Переговоры с "Газпромом" продолжаются, но стороны пока не пришли к согласию.