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Молдова снова закупает газ не у "Газпрома"

Среда, 27 октября 2021, 10:19

Молдова закупает 1 миллион кубометров газа у нидерландской компании Vitol, выигравшей тендер, объявленный во вторник утром молдавской государственной компанией Energocom.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе Агентства публичной собственности, пишет "Европейская правда".

"Vitol, являющаяся одним из трех ведущих мировых трейдеров нефтепродуктов, предложила лучшие условия", - уточнили в ведомстве.

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Газ поступит в Молдову 27 октября. Остальные подробности соглашения не сообщаются.

Накануне Energocom подписала соглашение с польской PGNiG на пробную покупку 1 миллиона кубометров природного газа. Газ поступил в Молдову 26 октября. Цена сделки также не сообщалась. Это впервые за 30 лет Молдова купила газ не у России.

Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

По этой причине Молдова решила каждый день закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

В прошлую пятницу парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября. Переговоры с "Газпромом" продолжаются, но стороны пока не пришли к согласию.

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Молдова Энергетика Россия
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