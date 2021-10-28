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Держдеп США видав перший паспорт з позначкою "стать Х"

Четвер, 28 жовтня 2021, 09:20

Державний департамент США оголосив про видачу першого американського паспорта з позначкою "стать Х".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Голос Америки".

Замість традиційної чоловічої чи жіночої статі в документі вказана "стать X".

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Як відзначає відомство, позначка "Х" стосується небінарних, інтерсекс та гендерно неконформних осіб, які подаються на отримання американського паспорта або документів, які засвідчують, що дитина народжена за межами США набуває громадянства країни (CRBA).

Як відзначив речник Держдепу Нед Прайс, очікується, що на початку наступного року всі відповідні системи та урядові форми буде оновлено, і відповідна опція буде доступна усім подавачам на паспорт.

"Я хочу підкреслити, з нагоди видачі цього паспорта, відданість Держдепу США просуванню свободи, гідності, та рівності усіх людей - включно з ЛГБТК+ особами", - наголосив речник Держдепу.

Прайс заявив, що Держдепартамент також продовжує тісно співпрацювати з іншими урядовими установами США, щоб забезпечити максимально комфортні подорожі для всіх власників паспортів, незалежно від їхньої гендерної ідентичності.

У червні Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Департамент прагне додати гендерний маркер X для небінарних, інтерсекс та гендерно неконформних осіб, які подають заяву на отримання паспорта США чи CRBA.

Раніше три регіони Польщі скасували резолюції про "вільні від ЛГБТ зони", щоб не втратити гроші ЄС.

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