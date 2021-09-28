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Три регіони Польщі скасували резолюції про "вільні від ЛГБТ зони", щоб не втратити гроші ЄС

Вівторок, 28 вересня 2021, 09:12

Три регіони Польщі у понеділок проголосували за скасування резолюцій, які оголошували їх вільними від "ідеології ЛГБТ" зонами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Рішення були ухвалені після того, як Європейська комісія пригрозила заблокувати до 126 млн євро фінансування для місцевих органів влади.

Вперше резолюції були ухвалені у 2019 році, місцева влада розцінювала кампанії щодо прав геїв як замах на "традиційні" католицькі цінності. Майже 100 інших регіонів того року прийняли подібні резолюції проти ЛГБТ, викликавши обурення з боку ЄС, який заявив, що він порушує законодавство про дискримінацію. 

Підкарпатське, Любельське та Малопольське воєводства скасували резолюції, наслідуючи приклад іншого регіону - Свентокшиського, який зробив це минулого тижня.

У Малопольському воєводстві після дебатів депутати проголосували за альтернативну резолюцію "проти будь-якої дискримінації щодо будь-кого з будь-якої причини".

У резолюції також проголошується підтримка "кожної малопольської родини, тому що це основа соціальної системи державної держави".

Міністр юстиції Польщі заявив, що фінансовий тиск з боку комісії це - "шантаж".

Нагадаємо, на початку вересня Єврокомісія звернулася до п’яти польських регіональних рад із закликом відмовитися від заяв про те, що вони "вільні від ЛГБТ зони", щоб отримати фінансування з фондів ЄС.

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