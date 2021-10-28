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У Британії визнали винним бізнесмена, який організував літак для футболіста Сали, що розбився

Четвер, 28 жовтня 2021, 17:28

У Великій Британії визнали винним бізнесмена Девіда Гендерсона, який організував приватний авіарейс для футболіста Еміліано Сали, який завершився катастрофою у 2019 році.

Про це повідомляє телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

67-річного Гендерсона визнано винним у Кардіффському королівському суді більшістю голосів - 10 проти 2.

Літак, на борту якого був 28-річний Сала, впав у Ла-Манш увечері 21 січня 2019 року, внаслідок чого загинув також 59-річний пілот Девід Ібботсон.

Буквально за кілька секунд після того, як з'ясувалося, що літак упав, Гендерсон відправив повідомлення декільком людям і просив зберігати мовчання, попередивши, що це "відкриє банку з хробаками".

Гендерсон організував рейс із футбольним агентом Вільямом МакКеєм. Він попросив Ібботсона керувати літаком, коли був у відпустці у Парижі з дружиною.

Ібботсон, який регулярно літав для нього, не мав ліцензії комерційного пілота, кваліфікації літати вночі, а його ліцензія для польоту на одномоторному літаку Piper Malibu закінчилася.

Гендерсону загрожує максимальне покарання у вигляді 5 років ув'язнення за створення авіаційної загрози та два роки за менше звинувачення у спробі перевезення пасажира без чинного дозволу.

Сім'я Сали привітала засудження, але сказала, що в них досі залишаються питання щодо його смерті. Слідство має розпочатися у лютому наступного року.

Гендерсона відпустили під заставу, він повернеться до суду для винесення вироку 12 листопада.

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