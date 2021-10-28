В Британии признали виновным бизнесмена, организовавшего самолет для футболиста Салы, который разбился

В Великобритании признали виновным бизнесмена Дэвида Хендерсона, организовавшего частный авиарейс для футболиста Эмилиано Салы, завершившийся крушением в 2019 году.

Об этом сообщает телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

67-летний Хендерсон признан виновным в Кардиффском королевском суде большинством голосов - 10 против 2.

Самолет, на борту которого находился 28-летний Сала, упал в Ла-Манш вечером 21 января 2019 года, в результате чего погиб также 59-летний пилот Дэвид Ибботсон.

Буквально через несколько секунд после того, как выяснилось, что самолет упал, Хендерсон отправил сообщения нескольким людям и просил хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".

Хендерсон организовал рейс с футбольным агентом Уильямом Маккеем. Он попросил Ибботсона управлять самолетом, когда был в отпуске в Париже с женой.

Ибботсон, регулярно летавший для него, не имел лицензии коммерческого пилота, квалификации летать ночью, а его лицензия для полета на одномоторном самолете Piper Malibu закончилась.

Хендерсону грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы за создание авиационной угрозы и два года за меньшее обвинение в попытке перевозки пассажира без действующего разрешения.

Семья Салы приветствовала осуждение, но сказала, что у них до сих пор остаются вопросы по поводу его смерти. Следствие должно начаться в феврале следующего года.

Хендерсон отпущен под залог, он вернется в суд для вынесения приговора 12 ноября.