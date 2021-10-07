У Словаччині новий максимум випадків коронавірусу з березня

Словаччина повідомила про 1971 новий випадок коронавірусу в середу, що є найвищим щоденним показником з 23 березня на тлі сплеску інфекцій, в основному серед нещеплених людей.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство охорони здоров'я заявило, що три чверті випадків, підтверджених тестуванням ПЛР, припадають на людей, які не були вакциновані.

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За даними міністерства, число госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на нього зросло до 753. Це значно менше, ніж зафіксований у березні максумум в 4 тисячі осіб.

Темпи вакцинації у Словаччині є одними з найповільніших у ЄС. У країні спостерігається зростання числа випадків, аналогічне до ситуації в інших країнах, таких як Румунія і Болгарія, де рівні вакцинації також відносно низькі.

Але зростання числа випадків захворювання в Словаччині відбувається повільніше, ніж прогнозував уряд, який попереджав про різкий ріст до 3000 щоденних випадків до кінця вересня.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), близько 52% дорослого населення Словаччини повністю вакциновані від коронавірусу в порівнянні з 74% в ЄС.

Наприкінці вересня уряд Румунії вирішив змінити деякі правила, що стосуються коронавірусних обмежень, на тлі зростання показників захворюваності COVID-19.