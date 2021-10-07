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У ЄС пропонують змінити критерії внутрішніх обмежень на поїздки на користь вакцинованих

Четвер, 7 жовтня 2021, 11:14

Агентство суспільної охорони здоров'я Європейського Союзу (ECDC) пропонує переглянути коронавірусні правила щодо поїздок між районами з високими рівнем поширення вірусу в межах ЄС, надавши можливість спростити поїздки для вакцинованих людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Нині у ЄС діє поділ регіонів за кольорами, від зеленого до темно червоного, відповідно до показників поширення вірусу, тестування і відсотка позитивних тестів. В ЄС існують широкі обмеження на поїздки в залежності від кольору регіону.

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У своєму звіті цього тижня агентство ECDC вказало на слабкість цієї кольорової системи, оскільки  країни ЄС мають різні системи тестування, що ускладнює статистичні порівняння.

Також, вважає агентство, при впровадженні обмежень на поїздки слід враховувати зростання вакцинації.

За словами ECDC, в поточній ситуації обмеження на поїздки не мали істотного впливу на зменшення випадків передачі інфекції, госпіталізацій або смертей. Попередні заходи також не зупинили поширення нових варіантів вірусу.

"ECDC пропонує розглянути питання про припинення використання комбінованого індикатора через обмежене значення для громадської охорони здоров'я і замість цього зосередитися на просуванні вакцинації серед мандрівників", - йдеться в презентації ECDC, з якою ознайомилось агентство Reuters.

Дипломати ЄС кажуть, що Європейська комісія доручила агентству вивчити цю тему. У презентації ECDC йдеться, що це було зроблено на вимогу Єврокомісії.

Агентство ECDC надало ряд варіантів для змін, які виключають використання вакцинації в якості індикатора, що може призвести до зростання числа охочих щепитися.

Близько 74% дорослих в ЄС в цей час повністю вакциновані від коронавірусу, і майже 80% отримали хоча б одну дозу вакцини.

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Коронавірус Вакцини
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