В Словакии новый максимум случаев коронавируса с марта

Словакия сообщила о 1971 новом случае коронавируса в среду, что является самым высоким ежедневным показателем с 23 марта на фоне всплеска инфекций, в основном среди непривитых людей.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министерство здравоохранения заявило, что три четверти случаев, подтвержденных тестированием ПЦР, приходятся на людей, которые не были вакцинированы.

По данным министерства, число госпитализированных пациентов с COVID-19 или с подозрением на него возросло до 753. Это значительно меньше, чем зафиксированный в марте максимум в 4000 человек.

Темпы вакцинации в Словакии являются одними из самых медленных в ЕС. В стране наблюдается рост числа случаев, аналогично ситуации в других странах, таких как Румыния и Болгария, где уровни вакцинации также относительно низкие.

Но рост числа случаев заболевания в Словакии происходит медленнее, чем прогнозировало правительство, которое предупреждало о резком росте до 3000 ежедневных случаев до конца сентября.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), около 52% взрослого населения Словакии полностью вакцинированы от коронавируса по сравнению с 74% в ЕС.

В конце сентября правительство Румынии решило изменить некоторые правила, касающиеся коронавирусных ограничений, на фоне роста показателей заболеваемости COVID-19.