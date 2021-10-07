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Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые статьи договоров ЕС

Четверг, 7 октября 2021, 19:38

Конституционный трибунал Польши вынес решение о том, что некоторые статьи договоров Европейского Союза являются неконституционными в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Трибунал рассматривал заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

Решение несколько раз откладывалось, последний раз это было 30 сентября. В четверг решение было принято большинством голосов, двое судей выразили несогласие.

Правительство во главе с партией "Право и справедливость" (PiS) вовлечено в серию споров с ЕС по самым разным вопросам, от судов и свободы СМИ до прав ЛГБТ. Дело касается изменений, которые PiS внесла в судебную систему страны.

"Верховенство конституционного права над другими источниками права прямо вытекает из Конституции Республики Польша. Сегодня (еще раз) это было четко подтверждено Конституционным судом", - написал в Twitter официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Критики предупреждают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Союзе, но и стабильность самого блока.

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