Мер Будапешта відмовився продовжувати кампанію за право бути суперником Орбана на виборах

Мер Будапешта Гергей Корачонь оголосив про припинення участі у кампанії на посаду єдиного кандидата від опозиції і стати суперником прем'єр-міністра Віктора Орбана на виборах наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на 444.hu

Корачонь посів друге місце на праймеріз опозиції після Клари Добрев – кандидатки від Ліберально-демократичної коаліції та віцепрезидентки Європейського парламенту.

Мер угорської столиці оголосив, що надалі підтримає на праймеріз Петера Маркі-Зая, який посів третє місце у першому турі.

Раніше шість опозиційних партій Угорщини вирішили відмовитися від ідеологічних розбіжностей і узгодити своїх кандидатів на виборах, щоб перемогти партію Орбана "Фідес", яка має більшість у дві третини в парламенті, а сам Орбан очолює уряд з 2010 року.

Нагадаємо, Орбан напередодні заявив, що підвищить заробітну плату медсестрам на 21% з січня і планує підняти мінімальну щомісячну заробітну плату до 200 тисяч форинтів (558 євро) напередодні парламентських виборів наступного року.