Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Мэр Будапешта отказался продолжать кампанию за право быть соперником Орбана на выборах

Пятница, 8 октября 2021, 13:39

Мэр Будапешта Гергей Корачонь объявил о прекращении участия в кампании на пост единого кандидата от оппозиции и соперника премьер-министра Виктора Орбана на выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Корачонь занял второе место на праймериз оппозиции после Клары Добрев - кандидата от Либерально-демократической коалиции и вице-президента Европейского парламента.

Мэр венгерской столицы объявил, что в дальнейшем поддержит на праймериз Петера Марки-Зая, занявший третье место в первом туре.

Ранее шесть оппозиционных партий Венгрии решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте, а сам Орбан возглавляет правительство с 2010 года.

Напомним, Орбан накануне заявил, что повысит заработную плату медсестрам на 21% с января и планирует поднять минимальную ежемесячную заработную плату в 200 000 форинтов (558 евро) накануне парламентских выборов следующего года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия выборы
powered by lun.ua

Статьи

PROMOTED

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Оставить Европу без газа: место Украины в ценовом шантаже РФ

Не используя мощности украинского маршрута, Россия сознательно создает дефицит газа в Европе. Это создает давление на цены и угрожает энергетической безопасности региона.
7 октября 2021 — Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел (2014-2019)