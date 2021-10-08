Мэр Будапешта отказался продолжать кампанию за право быть соперником Орбана на выборах

Мэр Будапешта Гергей Корачонь объявил о прекращении участия в кампании на пост единого кандидата от оппозиции и соперника премьер-министра Виктора Орбана на выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Корачонь занял второе место на праймериз оппозиции после Клары Добрев - кандидата от Либерально-демократической коалиции и вице-президента Европейского парламента.

Мэр венгерской столицы объявил, что в дальнейшем поддержит на праймериз Петера Марки-Зая, занявший третье место в первом туре.

Ранее шесть оппозиционных партий Венгрии решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте, а сам Орбан возглавляет правительство с 2010 года.

Напомним, Орбан накануне заявил, что повысит заработную плату медсестрам на 21% с января и планирует поднять минимальную ежемесячную заработную плату в 200 000 форинтов (558 евро) накануне парламентских выборов следующего года.