Обвалення будинку в Батумі: загинули 6 людей, ще трьох шукають

В результаті обвалення будинку в Батумі загинули шість людей, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Batumelebi.

За словами міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, ще трьох людей розшукують у руїнах будівлі в Батумі.

"Ми можемо з упевненістю сказати, що ми шукаємо трьох осіб", – сказав він.

За його словами, на цьому етапі рятувальники роблять все, щоб усі троє людей були в безпеці.

Станом на ранок 9 жовтня відомо, що в результаті обвалення будинку загинули шість людей, у тому числі дві дитини.

Зокрема, рятувальники знайшли під завалами тіла п'яти людей, ще одна постраждала померла в лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення житлового корпусу тривають в безперервному режимі.

За фактом обвалення будинку поліцією затримані троє осіб, в тому числі власник квартири на першому поверсі.

Слідством встановлено, що власник однієї з квартир на першому поверсі житлового корпусу на вулиці 26 травня в Батумі найняв для ремонту квартири двох осіб. За вказівкою господаря квартири і з грубим порушенням правил безпеки в квартирі були проведені будівельні та ремонтні роботи, що викликало обвалення одного з під'їздів будинку 8 жовтня.

Нагадаємо, вчора на вулиці 26 травня в Батумі обвалився один під'їзд 7-поверхової будівлі.