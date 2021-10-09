Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Обрушение дома в Батуми: погибли 6 человек, еще троих ищут

Суббота, 9 октября 2021, 10:54

В результате обрушения дома в Батуми погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал Batumelebi.

По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, еще 3 человека разыскиваются в руинах здания в Батуми.

"Мы можем с уверенностью сказать, что мы ищем трех человек", - сказал он.

По его словам, на этом этапе спасатели делают все, чтобы все трое были в безопасности.

По состоянию на утро 9 октября известно, что в результате обрушения дома погибли 6 человек, в том числе - 2 ребенка.

В частности, спасатели нашли под завалами тела пяти человек, еще одна пострадавшая умерла в больнице.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого корпуса продолжаются в непрерывном режиме.

По факту обрушения дома полицией задержаны 3 человека, в том числе, владелец квартиры, которая находилась на первом этаже.

Следствием установлено, что владелец одной из квартир на первом этаже жилого корпуса на улице 26 мая в Батуми нанял для ремонта квартиры двух человек. По указанию хозяина квартиры и при грубом нарушении правил безопасности в квартире были проведены строительные и ремонтные работы, что вызвало обрушение одного из подъездов дома 8 октября.

Напомним, вчера на улице 26 мая в Батуми обвалился один подъезд 7-этажного здания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
powered by lun.ua

Статьи

От НАТО до Ермака: чего ждать от отношений Украина-США до конца срока Байдена

Отношения Украины и США полны противоречий. Украинская власть полагается на помощь Вашингтона, но в то же время критикует при первой возможности... (укр.)
8 октября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Харри де Лейер: Меняем сегодня, чтобы было новое завтра (укр)

Оглядываясь на последние 7 лет, мы гордимся тем, насколько поддержка ЕС повлияла на жизнь людей в Украине. Теперь нам нужно смотреть в будущее по-новому, чтобы заботиться о следующих поколениях. (укр)
8 октября 2021 — PROMOTED

Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш

Шанс для реванша могут дать парламентские выборы, которые стартуют в 14:00 8 октября и продлятся до середины следующего дня (укр.)
8 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда